Moet deel Vogelsanckbos sneuvelen voor extra industrieterrein in Zonhoven?

Zonhoven -

Is er een nieuwe grootschalige bomenkap in de maak in onze provincie, na alle heisa over het Essersbos en de Groene Delle? Moet in Zonhoven, op de grens met Heusden-Zolder, het Vogelsanckbos sneuvelen voor extra industrieterrein? Een logistiek bedrijf heeft er een aanvraag ingediend om 15000 m² bos te kappen om er een vrachtwagenparking aan te leggen. "Kan niet", zegt schepen Frederik Vandeput. De gemeente weigert de aanvraag dan ook, maar het bedrijf gaat in beroep. De bestendige deputatie buigt zich in de loop van deze maand over het dossier.