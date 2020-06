Oostende wil koloniale geschiedenis een plaats geven met ‘tegenbeeld’ en duiding

De stad Oostende heeft een plan klaar om de koloniale geschiedenis in de stad een plaats te geven. Dat meldt de stad vrijdag. Op heel wat plaatsen in België worden standbeelden en andere verwijzingen naar Leopold II in vraag gesteld. Daarom zal Oostende in dialoog met de Congolese, Afrikaanse en Oostendse gemeenschap een ‘tegenbeeld’ voorzien aan het ruiterstandbeeld van Leopold II. Ook zal het huidige bord met duiding bij het ruiterstandbeeld worden aangepast naar een kritischer exemplaar.