Bolsonaro vraagt Brazilianen om ziekenhuizen te filmen: “Om te tonen of de bedden al dan niet bezet zijn”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vraagt zijn bevolking om in ziekenhuizen te filmen, om na te gaan of ze wel echt vol zitten. “Het zou goed zijn als u naar een ziekenhuis in uw buurt zou gaan en een manier zou vinden om er binnen te raken en er te filmen”, zei het extreemrechtse staatshoofd van Brazilië, dat zwaar getroffen is door de coronapandemie, in zijn wekelijkse uitzending via Facebook.