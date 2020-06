Geen Muur in de Ronde van Vlaanderen dit jaar: Flanders Classics wijzigt parcoursen van Vlaamse klassiekers

Met De Brabantse Pijl (7/10), Gent-Wevelgem in Flanders Fields (11/10), de Scheldeprijs (14/10) en de Ronde van Vlaanderen (18/10) staan er nog vier klassiekers van Flanders Classics op de herziene wielerkalender. De organisatie heeft echter besloten om de parcoursen wat te wijzigen in vergelijking met wat was voorzien in het voorjaar en de wedstrijden in te korten met het oog op de drukke najaarskalender die de teams te wachten staat. Zo valt de Muur van Geraardsbergen weg uit de herziene omloop van de Ronde.