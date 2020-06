Cycling Vlaanderen maakt kalender bekend voor juli: dit zijn de oefenkoersen in Limburg

Competitiesport is opnieuw toegelaten vanaf 1 juli. Cycling Vlaanderen maakte vrijdag de kalender voor juli bekend. Daarop staan in totaal 65 oefenkoersen, waarvan heel wat in onze provincie. Zoals verwacht eist Circuit Zolder een prominente rol op op deze nieuwe kalender. De gesloten omloop op Terlaemen maakt het gemakkelijker om de opgelegde coronamaatregelen te volgen. Ook in Kerniel en Hoepertingen wordt er nog gekoerst in juli. Een overzicht.