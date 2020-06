Binnenkort openen twee nieuwe vijfsterrenhotels in Brussel

Brussel mag zich opmaken voor de komst van twee nieuwe vijfsterrenhotels: Le Juliana op het Martelarenplein en Astoria in de Koningsstraat. Die zijn welgekomen nadat luxehotel Metropole na 120 jaar de boeken moest dichtdoen.

Met Le Juliana krijgt Brussel er een vijfsterrenhotel bij, en dat al in september als de werken verlopen zoals gepland. Dat zegt zakenman Eric Cléton aan Le Dernière Heure. Het hotel valt onder dezelfde noemer als het Juliana-hotel in Parijs. Het hotel moet het leegstaande Martelarenplein nieuw leven inblazen.

Dat is welgekomen, want met Le Metropole op het De Brouckèreplein verdween dit jaar nog een vijfsterrenhotel.

Open in 2022

Ook het einde van de verbouwingen in hotel Astoria komt in zicht. Vanaf juli kunnen die hervatten, en de opening is voorzien voor 2022 volgens de Brusselse architect Francis Metzger. Een specifieke datum is er nog niet.

Het hotel heeft de afgelopen jaren al veel meegemaakt. In 2007 werd het opgekocht door de groep van de Saoudische sjeik Mohammed Youssef El-Khereij, maar hij maakte de renovatiewerken niet af. Nadat het tien jaar leegstond werd het opgekocht door Maltezen, die stevig investeerden en hoger mikten dan vijf sterren. Het moest een paleis worden. De leuze: minder kamers, meer luxe. Er komt een zwembad en wellnessvoorzieningen.

Het indrukwekkende pand is officieel beschermd als monument en ligt halverwege tussen het koninklijk paleis en de Kruidtuin. Koning Filip en Mathilde hielden er in 1999 hun trouwfeest, en het gebouw kende verder nog gasten als Winston Churchill, Salvador Dalí en Andy Warhol. In opdracht van Leopold II werd het in het begin van de twintigste eeuw opgetrokken in de beaux-artsstijl met Lodewijk XVI-elementen, typerend voor die periode. Het moest één van de blikvangers worden langs het ‘koninklijk tracé’.