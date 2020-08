Het is niet alleen overdag puffen geblazen, ook ’s nachts blijft het warm. Omdat je toch een oog zou dichtdoen in die hitte, geeft psychologe en slaapexperte Annelies Smolders deze tips.

Slaap met de ramen open of zet een ventilator in je slaapkamer. Het kan helpen om de ventilator voor het open raam te zetten om een koelere wind binnen te laten. Wat ook kan helpen, is een bakje ijs voor ...