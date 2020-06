Waarom je op café niet mag bestellen aan de toog, maar op het strand wel

Verschillende cafés aan de kust fronsen de wenkbrauwen: bij strandbars is bediening aan tafel namelijk niet verplicht. En dat zou oneerlijke concurrentie zijn. Er vertrok zelfs al een klacht richting de gouverneur. “Raamverkoop hoort bij zetelverhuur in ons lastenboek. In principe is er geen verbruikerszaal”, zegt Benny Herpoel, schepen in Blankenberge.