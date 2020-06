ROYALS. De oude schoenen van de Queen zijn te koop, verdriet in Monaco

Vieren voor koningin Elizabeth II, maar ook verdriet bij de royals: een overzicht van het wel en wee in adellijke kringen.

De schoenen die koningin Elizabeth II droeg tijdens haar kroning op 2 juni 1953 zijn - precies 67 jaar later - opnieuw te koop. Het gaat om een paar goudkleurig paar pumps met hak vol glitters van de Franse designer Roger Vivier. Datzelfde merk, momenteel onder de creatieve leiding van Gherardo Felloni, brengt nu een nieuwe versie van de oude schoenen uit. “Alles en niets aan de moderne versie is hetzelfde. Elk detail is opnieuw ontworpen voor de hedendaagse vrouw, maar de symboliek, inclusief het fleur de lis-motief en de kristallen, blijft”, klinkt het in Vogue. Onder meer de hak is smaller dan de eerste versie en er zit geen verborgen plateau in. De schoenen kosten omgerekend zo’n 1.600 euro.

Foto: ISOPIX

Koningin Elisabeth liet zich vorige week trouwens een paar keer zien. Eerst verscheen ze op een nieuwe foto aan de zijde van haar man prins Philip, die 99 jaar werd. Op donderdag nam ze voor het eerst deel aan een openbaar videogesprek met haar dochter prinses Anne, naar aanleiding van de Carers Week 2020. In dat kader sprak de koningin vanuit Windsor Castle met vier verzorgers Alex, Amna, Mary en Nadia over hun recente ervaringen in de zorgsector. “Het is interessant om naar al je verhalen te luisteren”, vertelde de 94-jarige vorstin. “Ik ben erg onder de indruk van wat je al hebt bereikt en ben blij dat ik jullie vandaag heb mogen vergezellen.”

Naar verluidt had ze wel al privé videocalls gehad met familieleden, waaronder prins William en Kate Middleton, die zich tijdens de crisis geregeld aan videocalls waagden. In april zouden prins Harry en Meghan Markle gebeld hebben voor haar verjaardag.

Sarah Ferguson kroop in de huid van Roodkapje voor een nieuwe aflevering van haar ‘Fergie and Friends’-video op Youtube. Daarin leest de kinderboekenschrijfster ex-vrouw van prins Andrew tijdens de coronacrisis verhaaltjes voor aan kinderen. Voor deze sessie hulde ze zich in een rode cape zoals Roodkapje zelf. Ze vertelt erbij dat ze het sprookje vroeger vaak vertelde aan haar dochter Beatrice.

Triest nieuws uit Monaco. Daar is de nicht van prins Albert, barones Elisabeth-Anne de Massy op haar 73ste overleden. Ze was de dochter van prinses Antoinette, die de oudere zus is van Albert zijn vader, koning Rainier de derde. In 1956 was ze bruidsmeisje bij het huwelijk van Rainier en Hollywoodactrice Grace Kelly en was peettante van de jongste zus van prins Albert, prinses Stéphanie. Elisabeth-Anne trouwde zelf drie keer en kreeg twee kinderen, die buitenechtelijk werden geboren. De barones werd verworpen door het paleis omdat ze met haar tweede echtgenoot plannen smeedde om de macht van Rainier over te nemen. Op zaterdag 13 juni vond de uitvaartplechtigheid plaats in de kathedraal van Monaco.

Prins Albert en Elisabeth-Anne de Massy tijdens de Monte Carlo Masters in 2019 Foto: ISOPIX

De Deense prins Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe, zal de komende jaren in Parijs blijven wonen. Vorig jaar verhuisde hij met zijn gezin naar de Franse hoofdstad om er een militaire opleiding te volgen aan de École Militaire. Tijdens de coronacrisis keerde hij heel even terug naar Denemarken, maar intussen verblijft hij weer in Frankrijk. Hij wordt er vanaf 1 september defensie-attaché op de Deense ambassade, waardoor een comeback naar zijn thuisland nog niet voor de eerste jaren is.

Op vrijdag stond er bij onze koningin Mathilde een bezoek aan het Institut Technique de la Communaute Française in Doornik op het programma. Het doel? Kijken hoe de school zich organiseert om de lessen vlot te laten verlopen in deze bizarre tijden. Ze droeg voor het uitje een opvallende groene jurk en medisch mondmasker, maar het waren haar handtas en schoenen die het meest in het oog sprongen. De kleurrijke accessoires met exact hetzelfde ruitjespatroon bewijzen het nog maar een keer dat we een modebewuste koningin hebben. De twist maakte de zomerse outfit speels op een elegante manier.