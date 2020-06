Bezoek 12 Limburgse brouwerijen met JCI Hasselt

Hasselt -

Altijd al eens in een sneltempo 12 bierbrouwerijen in Limburg willen bezoeken en achter de schermen willen kijken van Alken-Maes of Wilderen? Wil je weten hoe een non-alcoholische Tripel wordt gemaakt? Ben je razend benieuwd naar hoe een bier op basis van waterkers of look proeft? En ben je dringend nog op zoek naar een laat vaderdagscadeau of als relatiegeschenk. Volg hier het digitaal bezoek op vaderdag vanaf 16u45.