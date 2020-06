Onderweg met de fiets? Deze tools helpen je bij pech

De fietswinkels hebben het druk, druk, druk. En dat is goed. Maar ook de hersteldiensten zitten nokvol, en dat is misschien iets minder goed. Weet echter dat je zelf een stukje fietshersteller kunt zijn. Haal daarom alvast volgende onderdelen en toestellen in huis, en beter nog: neem sommige ook mee op je tocht of reis.