Een 48-jarige man uit Bilzen moet een werkstraf van 150 uren uitvoeren omdat hij het aan de stok kreeg met een fietser. Het slachtoffer raakte eerder verzeild in een ruzie met de 19-jarige zoon van de man omdat die met zijn paard in de weg liep van de fietser.

De 48-jarige vader uit Bilzen werd op 26 april gebeld door zijn 19-jarige zoon. De jongen was met zijn paard een ritje aan het maken op een veldweg in de buurt. De zoon vertelde hoe hij in een ruzie belandde ...