Zangeres Lizzo heeft krachtige boodschap voor alle bodyshamers: “Kijk de volgende keer gewoon naar jezelf”

Lizzo is het beu. In een sterke videoboodschap kopt de zangeres van Juice en Good as Hell vurig terug naar fatshamers. In het filmpje toont ze allerlei beelden van zichzelf terwijl ze sport, lingerie past en haar rondingen toont. In een voice-over vertelt ze dat ze de afgelopen vijf jaar consistent naar de gym gaat, maar dat ze nog steeds commentaar krijgt omdat haar lichaam niet “het ideale type is”. “Maar,” zo zegt de zangeres, “dat hoeft ook niet. Het is wel mijn ideale lichaam. En weet je welk type dat is? Dat zijn jouw zaken niet. Want ik ben mooi, sterk, ik doe m’n job en ik kan ‘m houden ook.”

De winnares van meerdere Grammy’s hield het daar niet bij en vervolgde met een duidelijke boodschap aan alle mensen die problemen hebben met zwaardere personen: “De volgende keer dat je iemand wilt veroordelen, of ze nu groene smoothies drinken of McDonald’s eten, of ze nu fitnessen of niet, kijk dan gewoon naar jezelf en maak je enkel druk over je eigen lichaam. Gezondheid is niet uitsluitend gebaseerd op hoe je eruitziet aan de buitenkant. Gezondheid zit ook vanbinnen en velen van jullie kunnen wel een reiniging van jullie binnenkant gebruiken.”

Het filmpje, dat gedeeld werd op de populaire app Tiktok, werd intussen zo’n 13 miljoen keer bekeken.

