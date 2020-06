STVV verlengt contract van keeperstrainer Jürgen De Braekeleer

STVV verlengde vrijdag het contract van keeperstrainer Jürgen De Braekeleer (52) met een jaar. De Braekeleer volgde in de winter Bram Verbist op na het vertrek van Brys. De Braekeleer is van opleiding een leerkracht lichamelijke opvoeding en fysica, hij is één van de 16 keepertrainers in België die het diploma van Pro License Goalkeeper bezit.