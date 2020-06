Minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) trekt geld en mensen uit om gemeenten te begeleiden bij het opzetten van praktijktests tegen discriminatie, en gaat er zelf een organiseren over heel Vlaanderen. Ook al zal coalitiepartner N-VA dat niet graag horen.

De praktijktests, waarbij met fictieve sollicitaties wordt gecontroleerd of werkgevers of verhuurders zich bezondigen aan discriminerende praktijken, zorgen al enkele dagen voor commotie in de Vlaamse ...