Volg productie stalen brug over Albertkanaal in Beringen

Beringen - Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Via T Albert maakt in het atelier van hun partner Aelterman te Gent de nieuwe kanaalbrug over het Albertkanaal in Beringen. Een knap staaltje werk!

Prachtig filmpje van Davy Prenen van Stories by light over de bouw van deze nieuwe kanaalbrug. #beringengroeit