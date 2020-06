Ophef over foto van politie-interventie in Brussel: “Net zoals bij George Floyd”

Er is ophef ontstaan over een foto waarop agenten in Brussel een betoger tegen de grond werken na een incident. Een agent zet zijn knie aan de nek van de arrestant, een beeld dat doet denken aan de techniek die toegepast werd bij de Amerikaan George Floyd toen hij overleed. Volgens een fotograaf die erbij was, duurde het tafereel vijf minuten en was het machtsvertoon overdreven en onnodig.