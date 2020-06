Maaseik - Donderdag rond 22.45 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand in Opoeteren. De vlammen in een natuurgebied tussen De Schans en de Woutersbron waren duidelijk zichtbaar. Toen de brandweermannen arriveerden, bleek dat iemand afvalplanken en hout in brand had gestoken. In de buurt werd niemand meer aangetroffen. Het vuur was snel geblust.