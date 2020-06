De Australische deelstaat Western Australia (WA) gaat de naam veranderen van het Koning Leopold-gebergte, omdat dat vernoemd is naar de Belgische koning Leopold II. Dat bericht de Australische openbare omroep ABC.

In de nasleep van het recente protest van de Black Lives Matter-beweging, na de dood van de Afro-Amerikaanse man George Floyd door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis, laaide in ons land ...