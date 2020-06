Bpost eist 288.000 euro van Lommelse ex-schepen Anick Berghmans voor plofkraak

Bpost eist van de voormalige Lommelse sp.a-schepen Anick Berghmans en vier mededaders 288.000 euro voor de geleden schade bij de plofkraak op een Lommels kantoor. Het voormalige lid van de Ketnetband verscheen vrijdag voor de afhandeling van de burgerlijke belangen in de Hasseltse correctionele rechtbank.

In oktober vorig jaar kreeg de plofkraakschepen 30 maanden cel, waarvan 24 met uitstel, voor haar aandeel in de plofkraak. Die vond op 21 juni 2018 plaats op een kantoor van bpost in Lommel. De voormalige ...