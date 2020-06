Sjiek zorgt voor een heerlijke zomer vol lekkers. Meer dan twintig Limburgse chefs en foodies verklapten ons hun zomertopper. Foodblogger Laurence Bemelmans van As Cooked By Ginger tipt een vegetarische ovenschotel.

“Op een warme zomerdag in de keuken staan? No thanks! Doe mij maar een ovenschotel met een stuk brood: lekker, licht én snel klaar! Dit vegetarische gerechtje is de ideale snelle lunch, maar ook een heerlijk ...