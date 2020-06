Illegale zwempartij neemt akelige wending: “Zonder mijn vriend was ik er nu niet meer”

De Indiër Amit Jatav mocht zich zeer gelukkig prijzen met zijn goede vriend Gajendra Yadav. De 30-jarige man zwom samen met hem in een meer in de stad Bhopal toen hij plots werd aangevallen door een krokodil. Yadav ging het dier moedig te lijf met een selfiestick en kon zo een drama vermijden.

Beelden van het incident kwamen dinsdag op Facebook terecht. “Ik voelde dat de krokodil beet op mijn dij, het trok me naar beneden”, vertelde Jatav aan lokale media. “Zonder mijn vriend was ik ongetwijfeld overleden.” Yadav besefte dan ook meteen dat het om een aanval van een krokodil ging.

Niettemin raakte Jatav ernstig gewond door de aanval. Vooral zijn dij werd zwaar geraakt: er waren maar liefst dertig hechtingen nodig om de wonde te dichten. De lokale autoriteiten meldden achteraf dat het in principe verboden is om in het meer te zwemmen.