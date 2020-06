Mertens tekende nog geen nieuw contract bij Napoli, ook interesse van Barcelona

Het is “money time” voor Dries Mertens. Letterlijk, want de 33-jarige aanvaller staat op het punt een lucratief contract te tekenen. Maar ook figuurlijk, omdat Napoli graag duidelijkheid wil voor de herstart van het seizoen. Morgen hervat Napoli met een bekermatch tegen Inter – de ploeg waar trainer Antonio Conte Mertens aan Romelu Lukaku wilde koppelen. En dan was er nog de interesse van FC Barcelona.