22-jarige met voorraad xtc-pillen en namaakschoenen gevat

Genk -

Een 22-jarige Genkenaar zit sinds donderdag in de gevangenis van Hasselt. De man wordt verdacht van bezit en verkoop van verdovende middelen. De man liep woensdag in de namiddag tegen de lamp bij een controle op de Europalaan. Ter hoogte van het station was een actie tegen de overlast in het verkeer. In de auto van de twintiger vonden de agenten cannabis, een 160-tal xtc-pillen, geld en negen paar namaakschoenen.