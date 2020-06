Heel wat Limburgse scholen richten deze zomer een zomerschool op. Leerlingen kunnen in de zomermaanden een traject op maat volgen om zo de leerachterstand weg te werken. Ook de hogeschool PXL stapt mee in het bootje en wil zo de laatstejaars van het secundair onderwijs een extra duwtje in de rug geven voor ze naar het hoger onderwijs gaan. In totaal organiseren tot nu toe al 144 Vlaamse scholen zo een zomerschool.