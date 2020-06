Verrassende vakantie om de hoek

“Ik neem vakantie in mijn straat.” Johan Verminnen zong het al in 1983. “Ik ga naar mijn buren op reis, op zoek naar gezelligheid die in geen enkele folder staat.” Uit recent onderzoek blijkt dat 41 procent van de Belgen door de coronamaatregelen hun eigen regio gingen appreciëren. Liefst 34 procent zei in de toekomst vaker vakantie in eigen land te nemen. Wij bezorgen je wat suggesties daarvoor met deze selectie nieuwe staycationinitiatieven.