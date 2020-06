Wellen - Irma Vanormelingen uit Wellen mag op 16 juni 101 kaarsjes uitblazen.

Haar echtgenoot, Pierre Vandormael, overleed in 2002. Sindsdien verblijft ze bij haar enige dochter An en Schoonzoon Georges. Ze heeft 2 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Irma maakt het nog goed en haar verstand is nog prima. Ze lacht graag en geniet van alle kleine dingen. Ze heeft een warme thuis bij An. Hopelijk mag ze er nog een jaartje bij doen.