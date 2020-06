Expo van topfotograaf Tim Walker opent eind augustus in C-mine

Genk - De wereldvermaarde tentoonstelling over topfotograaf Tim Walker in C-Mine heeft eindelijk een nieuwe datum. Vanaf 22 augustus is Genk de eerste halte van ‘Wonderful Things’ op een heuse wereldtournee.

De expo, die in september vorig jaar opende in het Londense Victoria & Albert Museum, zou normaal op 11 juli neergepoot worden in C-Mine. Door de coronacrisis werd de opening echter uitgesteld, temeer omdat de 150 werken Groot-Brittannië niet konden verlaten. “De nieuwe datum is 22 augustus, uiteraard inclusief alle nodige veiligheidsmaatregelen”, aldus cultuurschepen Anniek Nagels.

Wonderful Things is de grootste tentoonstelling ooit over de spraakmakende modefotograaf Tim Walker (50). De Brit maakte naam met fotoreportages in Vogue en i-D, en portretteerde beroemdheden als Tilda Swinton en David Attenborough in zijn eigenzinnige stijl. Voor de werken in Wonderful Things haalde Walker zijn inspiratie in de uitgebreide collecties van de V&A. Aan de expo wordt een uitgebreid programma opgehangen met gegidste rondleidingen, lezingen, films en events.

Tim Walker - Wonderful Things, 22/8 tem. 3/1/2021. Info en tickets: c-mine.be/timwalker