Eerste zwarte hoofdredactrice voor modetijdschrift Harper’s Bazaar

De Canadese Samira Nasr is de eerste zwarte hoofdredacteur die aan het hoofd staat van Harper’s Bazaar. Het magazine bestaat al sinds 1867.

Nasr verdiende haar strepen bij Vanity Fair, waar ze chef mode is. “Ik ben vereerd dat ik aan het roer kom van zo’n iconisch merk”, zegt Nasr in een video op Instagram. Ze begint in juli aan haar nieuwe baan bij de Amerikaanse Harper’s Bazaar.

“Ik heb een breed wereldbeeld, als trotse dochter van een Libanese vader en een moeder uit Trinidad. Ik ben er dan ook van overtuigd dat vertegenwoordiging van belang is.” Nasr vindt het belangrijk om alle verhalen een plek te geven, ook van mensen die normaal gezien niet aan bod zouden komen. “Mijn lens is van nature kleurrijk en het is van belang om een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Harper’s Bazaar, om licht te schijnen op alle individuen met inspirerende stemmen.”

Uitdaging

De nieuwe job is voor haar wel een grote uitdaging. “Ik bevind met nu in een positie die ik niet licht opvat, we moeten goed nadenken hoe een modeblad er in deze tijden zou kunnen uit zien.”

“Stijl gaat over meer dan enkel hoe we kleren dragen, het gaat ook over hoe we ruimte innemen in deze wereld”, vindt Nasr. “Mijn visie voor Harper’s Bazaar is om in het centrum van de modewereld te blijven, maar we kunnen ook leren over kunst, popcultuur en muziek.” Ze wil belangrijke onderwerpen, zoals gelijke rechten op de werkvloer, mensenrechten en het recht op abortus en anticonceptie ook een plaats geven in het blad.