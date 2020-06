Moeder vermoorde Chelsea (2): “Zij kan nog een kindje krijgen, ik ben mijn oogappel kwijt”

Ergens had ze gehoopt dat het assisenproces zou duidelijk maken dat het toch een ongeval was geweest. Ook al wist Shana, de moeder van het in bad verdronken meisje Chelsea (2), diep vanbinnen wel dat Megan D’Haen (20) de schuldige was. Ze barstte in tranen uit toen ze het verdict van de jury hoorde. “Achttien jaar is veel te laag. Zij heeft mijn kindje vermoord op de verschrikkelijkste manier. Dat ze over enkele jaren weer kan vrijkomen, maakt mij heel boos.”