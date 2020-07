Hoe koel je je huis weer af na de hitte?

Oef, de ergste hitte ligt - alvast voor even - achter ons. Maar ook al wordt het buiten wat koeler, in huis kan het nog steeds bijzonder heet aanvoelen. Dat kan nog even zo zijn, zegt docent bouwfysica Jelle Laverge (UGent). Wat je alvast niet moet doen: de ventilator aanzetten of de airco volop laten draaien.