Man denkt politiebarricade te slim af te zijn, maar dat draait niet uit zoals verwacht

In New Orleans viel de laatste tijd de regen met bakken uit te lucht, waardoor de riolering het overtollige water niet meer kan slikken. Om de wateroverlast behapbaar te maken besloot de lokale politie om een barricade op te zetten zodat autobestuurders niet door konden terwijl het water weggepompt wordt. James Powell had duidelijk haast en besloot dat hij wel rond de barricade zou kunnen. Dat beklaagt hij zich nu ten zeerste.