Limburg is goed voor kwart van alle nieuwe besmettingen

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur 27 nieuwe bevestigde besmettingen gerapporteerd in Limburg. Een kwart van alle nieuwe besmettingen in België werden in onze provincie vastgesteld.

In totaal hebben nu al 6.461 Limburgers positief getest op Covid-19. Onze provincie is de zwaarst getroffen regio van het land en ook in deze late fase van de epidemie blijkt het virus hier moeilijk uit te roeien . Deze week kwamen er elke dag gemiddeld 25 nieuwe besmettingen bij, een cijfer dat maar niet wil dalen. In heel Belgie werden de afgelopen 24 uur 108 besmettingen vastgesteld, wat wil zeggen dat Limburg goed is voor een kwart van alle besmettingen.

Cijfers van Sciensano leren dat het virus vooral in enkele Zuid-Limburgse gemeenten nog actief is, al is er volgens virologen geen reden tot paniek. De uitbraken zijn meestal te herleiden tot enkele gezinnen of, zoals in Bilzen, tot één woonzorgcentrum.

Er zijn vandaag ook 10 sterfgevallen gemeld: 7 in de ziekenhuizen en 3 in de woonzorgcentra. Er waren 32 nieuwe opnames in de ziekenhuizen en 45 genezen patiënten mochten weer naar huis. Er liggen nu nog 477 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 89 mensen intensieve zorgen hebben. “Hoewel het aantal nieuwe besmettingen deze week stabiliseert, zien we dat alle andere belangrijke cijfers dalen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Ook het aantal consultaties bij de huisarts met griepachtige klachten en afwezigheden op het werk liggen laag. Dat is bemoedigend.”