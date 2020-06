Tot 24 banen bedreigd in Antwerpse Zoo en Planckendael door coronacrisis

In de Zoo van Antwerpen en dierenpark Planckendael zijn tot 24 banen bedreigd omwille van de impact van het coronavirus. Dat meldt uitbater KMDA, de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, vrijdag via een persbericht.

De directie wil via een “beperkt banenverlies” een financieel gezonde en onafhankelijke organisatie blijven, en de “toekomst garanderen” van meer dan 350 medewerkers. De intentie werd vrijdag meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad.

Sinds de tijdelijke sluiting van de parken is er sprake van een omzetverlies van 100.000 euro per dag per park. “Om de continuïteit te garanderen, zien de dierentuinen zich daarom verplicht om maatregelen te nemen.” Het banenverlies wordt gespreid over beide parken.