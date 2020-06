De cijfers zien er gunstig uit: “Het schip is voorlopig in veiliger water, we mogen de teugels even vieren”

De afgelopen 24 uur zijn 108 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het crisiscentrum is daarmee sprake van een stabilisatie. Het aantal overlijdens blijft verder dalen. Volgens Van Gucht komen we langzaam in kalm water.

Ook vandaag blijft de positieve evolutie rond het coronavirus aanhouden. De voorbije uren werden 32 mensen opgenomen in het ziekenhuis en werden 108 nieuwe Covid-besmettingen vastgelegd. Volgens viroloog Steven Van Gucht lijkt het aantal besmettingen te stabiliseren. “Over een periode van zeven dagen gaat het om een lichte stijging met 1 procent, maar eigenlijk gaat het om een stabilisering. We zien daarbij veel lichte gevallen, ook omdat er we meer en breder testen. Bij het aantal nieuwe opnames blijft de trend mooi dalend met een afname van drie procent per dag. Ook het aantal overlijdens is duidelijk dalend met zo’n 7 procent.”

Zon breekt door

Van Gucht was zichtbaar opgelucht met de cijfers en kondigde meteen ook aan dat dit de laatste persconferentie van het Crisiscentrum was. “Zo snel als de donkere wolken samenpakken, zo snel kan de zon weer doordringen”, zei hij ietwat emotioneel. “Dit is de laatste persconferentie. We mogen de teugels een beetje laten vieren. We hebben het virus bij het nekvel gegrepen en branden geblust. Mij rest nog om alle kijkers en luisteraars bedenken voor hun interesse in de dagelijkse en daarna wekelijkse persconferentie.”

Ook zijn collega Yves Stevens ziet licht aan het einde van de tunnel. “Exact drie maanden geleden werd onze dagelijkse routine zwaar overhoop gehaald. Het was voor iedereen een moeilijke en vreemde periode, maar de enorme solidariteit in onze samenleving heeft ons veel veerkracht gegeven”, zegt hij. “We danken iedereen voor dit engagement, we zijn samen in deze collectieve uitdaging geslaagd. We mogen niet vergeten dat het menselijk leed zeer zeer groot is. Veel mensen hebben in moeilijke omstandigheden afscheid genomen.”

Stevens: “Sinds maandag zitten we in een nieuwe fase, waarbij we stilaan onze activiteiten kunnen hervatten. Het is nu aan ons om verstandig om te gaan met deze situatie. Ook dekomende weken en maanden zullen we rekening moeten houden met de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus. Stop het virus ook de komende weken en maanden.”

van Gucht nam ook nog uitgebreid de tijd om zijn medewerkers bij Sciensano en de gebarentaaltolken te bedanken. Vanaf volgende week vrijdag volgt wekelijks een schriftelijke persupdate.