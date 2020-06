Vijf naar na transitie Caitlyn Jenner is familie sterker dan ooit: “Mijn vader is mijn rolmodel”

Het is alweer vijf jaar geleden dat Caitlyn Jenner, de vader van onder meer Kendall en Kylie Jenner, voor het eerst als vrouw schitterde op de cover van tijdschrift Vanity Fair. Ondanks enkele familiale strubbelingen, haar biografie uit 2017 schoot bij enkele Kardashians in het verkeerde keelgat, is de band tussen Caitlyn en haar familie beter dan ooit.

Zowel Kendall als Kylie bevestigen aan magazine ‘People’ dat de relatie met hun vader sinds de transitie gegroeid is. “Toen mijn vader naar buiten kwam als transgenderpersoon zette ons relatie een flinke stap vooruit”, zegt Kendall. Eindelijk kon ze eerlijk tegen me zijn en spraken we over onze emoties. Toen ik opgroeide, sprak mijn vader nooit over zijn gevoelens dus dat was echt een enorme stap voor ons.”

Haar vader gaf haar ook moed. “Ik heb geleerd mij niet langer te schamen voor de dingen waarvan ik hou. Papa is mijn rolmodel op verschillende gebieden. Ik hoop maar dat ik ooit zo moedig zal zijn als zij.” Ook voor zusje Kylie was Caitlyn een inspiratiebron. “Mijn vader was er altijd voor ons. Caitlyn miste nooit een sportwedstrijd en bracht ons iedere dag naar school. Ook vandaag praat ik nog dagelijks met haar. Ik geniet ervan hoe zij geniet van hoe ze nu is. Dat is het meest inspirerende van alles.”