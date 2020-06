Houthalenaar (50) krijgt 50 maanden cel voor afvuren vier kogels op Ahmet Koç

Beringen -

Houthalenaar U.Z. is vrijdag in Hasselt tot 50 maanden cel veroordeeld nadat hij vier kogels afvuurde op ex-politicus Ahmet Koç. De voormalige sp.a’er bleef ongedeerd. Koç sprak aanvankelijk over een aanval door een PKK-aanhanger, terwijl later bleek dat het om een vrouwenkwestie ging.