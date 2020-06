Franse sterrenchef deelt recept voor de perfecte croque monsieur

Pascal Aussignac, de Franse sterrenchef die met zijn Londense ‘Club Gascon’ achttien jaar lang een Michelinster aan zijn gevel had hangen, mag dan wel bekendstaan om zijn verfijnde smaak toch zegt hij geen neen tegen een simpele croque monsieur.

Aussignac, geboren in Toulouse, leerde het vak niet van de minsten. Hij werd opgeleid door de meest gerenommeerde chef-koks, onder wie Guy Savoy van het gelijknamige Parijse restaurant. Maar tussen al de uitgebalanceerde menu’s en peperdure ingrediënten, maakt Aussignac graag tijd voor een simpele snack: een croque monsieur. “Het is eigenlijk een luxueuze toast”, zegt de chef aan persagentschap Bloomberg. “Een croque monsieur eten, troost je wanneer je het nodig hebt. Tegelijk is het ook een beloning voor anderen, een ware verwennerij.”

Geen Cheddar

In het recept van Aussignac werd de klassieke béchamelsaus vervangen door een ‘lichtere’ variant. “Al kan je een toast met room, kaas, boter en wit brood niet echt een lichte maaltijd noemen maar dat negeren we even.” Bij het bereiden van de croque monsieur speelt de kaas een belangrijke rol. Aussignac kiest voor Gruyère en Ossau-Iraty, een halfharde kaas uit Frans-Baskenland. “Ik probeer Cheddar te vermijden en ook halloumi is geen goed idee want dat smelt niet.”

Ingrediënten:

* Acht sneetjes zuurdesembrood

* 50 gram gezouten boter

* Acht sneetjes gekookte ham

* Acht sneetjes kaas (Ossau Iraty of Comté)

* 100 gram geraspte Gruyère

* Vier koffielepels dubbele room

* 1 koffielepel mosterd

* Zout en peper

* Chilivlokken of een andere pittige peper (gemalen)

Bereiding:

Verwarm de oven voor en stel hem in op de grillstand. Bak het broodjes lichtjes aan in een pan. Laat afkoelen en borstel er voorzichtig een beetje boter op. Neem een kom en meng de dubbele room, mosterd, gemalen kaas met de kruiden. Leg een laagje ham en kaas op het brood en besprenkel met een beetje chilivlokken. Bedek met een tweede sneetje brood. Beleg de bovenzijde met het roommengsel en plaats in de oven voor ongeveer 10 minuten tot het geheel een goudbruine kleur krijgt.

Smakelijk!