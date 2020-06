Moet België excuses aanbieden voor koloniaal verleden, en wie moet dat dan doen?

Het is niet meer dan normaal dat ons land in het reine komt voor het koloniale verleden onder Leopold II en daar ook effectief verontschuldigingen voor aanbiedt aan Congo. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdagavond verkondigd in De afspraak. Maar de vraag is dan wie zoiets moet doen. Volgens Coens is koning Filip de meest aangewezen persoon, maar hoogleraar Mark Van den Wijngaert vindt dat de regering aan zet is.