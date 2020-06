Topmodel Doutzen Kroes zet samenwerking met Hunkemöller stop

Na meer dan vijf jaar maakt topmodel Doutzen Kroes een einde aan haar samenwerking met lingeriebedrijf Hunkemöller. De Nederlandse is toe aan een nieuwe uitdaging maar is tegelijk dankbaar voor de kansen die ze kreeg.

“Het moment is aangebroken om dit hoofdstuk af te sluiten”, schrijft het 35-jarige topmodel op Instagram. “Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en ik wil iedereen bedanken voor hun liefde en steun in de afgelopen vijf jaar. Ik heb veel geleerd tijdens dit avontuur maar nu is het tijd voor een nieuw pad dat zich mettertijd zal ontvouwen. Ik zal alle herinneringen nooit vergeten en altijd koesteren.”

Voor Kroes in zee ging met het Nederlandse lingeriebedrijf was ze jarenlang verbonden aan het Amerikaanse Victoria’s Secret, als een van de ‘Angels’. Eerder werkte ze ook al samen met L’Oréal en Calvin Klein. Wat Kroes na Hunkemöller gaat doen, is voorlopig nog niet duidelijk.