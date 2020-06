Kmo’s krijgen geen steun meer voor opleidingen als astrologie of helikopterpiloot

Vanaf 1 juli worden 16 opleidingen en diensten niet langer gesubsidieerd via de kmo-portefeuille omdat ze niet bijdragen tot de groei of de transformatie van bedrijven in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) beslist. Het gaat bijvoorbeeld over de opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot of de opleidingen reflexologie, astrologie en shiatsu.