Volgens Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moeten de voorzitters van MR, CD&V en Open VLD de brug slaan tussen N-VA en de PS. ‘Die zijn in staat om die twee partij te verzoenen’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

De kersvers fractieleider zag de blauwe toekomst van zijn partij vanmorgen op de radio rooskleurig in. ‘We’re fired up, zei hij in De Ochtend. ‘Dit is een nieuwe start voor onze partij, met een nieuwe ...