Nog steeds geen vereenvoudiging dienstencheques voor personen met handicap

Personen met een handicap, ouders van kinderen met een handicap en sommige ouderen moeten nog steeds elk jaar een attest indienen om recht te hebben op extra dienstencheques aan het gunsttarief. Jaren geleden is nochtans beloofd om die administratieve last te schrappen en de procedure te automatiseren. Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) is het beu. “Dat Vlaanderen er na vijf jaar niet in slaagt om een automatische gegevensuitwisseling door te voeren, is kafka”, zegt De Vroe.