Kort ziekteverzuim neemt af door telewerk tijdens coronacrisis: “Historisch lage cijfers”

In de maand mei is het korte ziekteverzuim (minder dan een maand) gehalveerd tegenover april. Het ligt ook de helft lager dan in mei vorig jaar. De cijfers dalen zowel bij bedienden als bij arbeiders. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Het bedrijf baseert zich op bijna 1 miljoen werknemers in de privésector.