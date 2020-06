Vandaag komen de tien partijen die de volmachten steunen bijeen in een nieuwe superkern onder leiding van premier Wilmès. Op de agenda staat een nieuw pakket steunmaatregelen. Maar dat dreigt een lege doos te worden. “Deze formule is op.”

De wekelijkse superkern vindt vandaag uitzonderlijk op vrijdag plaats. Normaal is dat elke zaterdagochtend, in het leven geroepen om de partijvoorzitters de kans te geven mee te beslissen over de volmachten ...