Trump over protesten: “We moeten voor onze politie zorgen, waar weinig rotte appels zijn”

Amerikaans president Donald Trump heeft donderdag zijn plannen voorgesteld naar aanleiding van de protesten tegen politiegeweld en racisme, na de dood van George Floyd. Volgens de president is er geen systematisch probleem bij de politie. Hij noemde agenten die buitensporig geweld gebruiken “zeldzame rotte appels” en zei dat miljoenen onschuldigen onterecht racisten noemen niets zou oplossen.

Tijdens een rondetafelevenement in een kerk in Dallas maakte Trump duidelijk dat hij geen radicale politiehervorming wil. Hij is evenwel van plan een presidentieel besluit te ondertekenen waarin alle ...