De Vlaamse meerderheidspartijen in het parlement willen dat discriminatie in elke sector in kaart wordt gebracht. Daartoe moet er een “onafhankelijk en academisch monitoringsysteem” komen. Maar hoe kan dit systeem er uit zien? Voor professoren Stijn Baert (UGent) en Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) zijn praktijktesten de enige objectieve monitoring.