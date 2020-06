Herbeleef het historische WK 2018 met de Rode Duivels en onze chef sport

Waar was u op 6 juli 2018? Dat weten we niet, maar we weten wel wat u toen deed: juichen! De Rode Duivels wonnen op het WK tegen Brazilië. Die zalige herinnering smaakt naar meer.

EURO 2020 zou vanaf vrijdag 12 juni een gigantisch feest moeten geworden zijn, maar corona stak daar een stevige stok voor. Toch serveren wij u graag een stevige portie Rode Duivels. In een unieke, vijfdelige reeks keren we terug naar de zomer van 2018, toen Thibaut Courtois en co op het WK in Rusland geschiedenis schreven. Het lijkt alsof het gisteren was, maar de krachttoer van de Rode Duivels tijdens het WK dateert al van twee jaar geleden. De Belgen grepen in Rusland verdiend de bronzen plek. Nooit eerder deed de nationale ploeg beter.

Onze chef sport Kristof Liberloo reisde die zomer een maand lang kriskras door Rusland, in het spoor van de Rode Duivels en beleefde elke wedstrijd vanop de eerste rij. Van de eerste overwinning in het broeierige Sochi en de monsterzege tegen Tunesië over de miraculeuze terugkeer tegen Japan en de grandioze clash met Brazilië tot de Franse afknapper in Sint-Petersburg. Hij gunt u een unieke en eigenzinnige blik achter de schermen van het beste Duivelse tornooi ooit.

Vanaf vandaag kan u de vijfdelige reeks al integraal lezen via de hbvl-app. U hoeft gewoon op deze link te klikken om twee jaar terug in de tijd gekatapulteerd te worden. Het kippenvel krijgt u er zo maar gratis bij. Vanaf zaterdag verschijnt de reeks ook in uw krant, vijf dagen lang.