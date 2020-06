Hasselt -

De provincie Limburg en de Confederatie Bouw Limburg organiseren vandaag om half 1 een online webinar rond de mogelijkheden van mobiele woonunits in de tuin. Zo kunnen mobiele woonunits een betaalbaar alternatief zijn voor jonge starters en voor mensen met een zorgbehoefte. “Onze sector heeft nood aan duidelijke regels, ook voor mobiele units. Via een duidelijk afwegingskader voor mobiele woonunits kan bijvoorbeeld een eenvormig kader gecreëerd worden voor alle lokale besturen. Zo ontstaat er rechtszekerheid”, zegt Chris Slaets directeur van de Confederatie Bouw Limburg. Binnen de Woonacademie onderzoekt de provincie nieuwe woonideeën. “Het is een kennis- en expertisecentrum dat onze Limburgse woonactoren inhoudelijk moet ondersteunen. Concrete vragen en problematieken die zich in meerdere gemeenten stellen, worden zo aangepakt”, zegt gedeputeerde van Wonen Inge Moors (CD&V). Met meer dan 240 deelnemers voor het eerste webinar toont de Woonacademie alvast aan dat de interesse erg hoog is.