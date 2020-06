Poten van leeuwenwelpje gebroken zodat het niet ontsnapt tijdens fotoshoot

Een leeuwenwelpje waarvan de poten gebroken waren zodat het niet kon ontsnappen uit een malafide dierenpark in Rusland, en vervolgens gedumpt werd toen het te groot werd om geld op te brengen, is weer aan de beterhand. Niemand minder dan president Vladimir Poetin heeft een gerechtelijk onderzoek naar het verhaal bevolen.

Simba was amper een paar weken oud toen hij werd weggehaald bij zijn moeder, zodat hij geld kon opbrengen bij fotosessies met toeristen in een dierenpark in de zuidelijke regio Dagestan. Maar toen Simba ...